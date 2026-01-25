La comunicazione di Trump dalla privacy alla dittatura dell’algoritmo | I messaggi di Macron? Siamo all’individualismo più esasperato

L’intervento di Trump evidenzia preoccupazioni sulla privacy e il ruolo degli algoritmi, sottolineando la crescente influenza delle tecnologie nel dibattito pubblico. La critica si concentra anche sull’individualismo e sui rischi di una leadership che trascura valori etici fondamentali, ponendo interrogativi sul rispetto delle responsabilità da parte dei rappresentanti e sull’impatto di tali atteggiamenti sulla società e sui giovani.

“L’educazione è centrale. Rendiamoci conto di una cosa: se il presidente della più grande repubblica del mondo se ne infischia apertamente dell’etica e del senso di responsabilità, perché mai un ragazzo dovrebbe preoccuparsi di portare un coltello a scuola?”. A parlare è Maria Pia Rossignaud, direttrice della rivista Media Duemila, vicepresidente dell’associazione Osservatorio TuttiMedia. Al centro della riflessione c’è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che continua, tra le altre “rivoluzioni”, a stravolgere la comunicazione, specie quella politica. Il parallelismo è invece con la tragedia di La Spezia, dove un giovane ha accoltellato a morte un compagno di scuola. 🔗 Leggi su Notizie.com

