La Classense esalta il Pinocchio di Wolfango Peretti Poggi

Venerdì prossimo alle 17.30, presso la Manica Lunga della biblioteca Classense, si terrà l’inaugurazione della mostra “Il Pinocchio di Wolfango”, a cura di Sebastiana Nobili e Alighiera Peretti Poggi. L’esposizione propone una riflessione sull’interpretazione artistica del celebre personaggio e si inserisce nel percorso culturale della biblioteca, offrendo un’occasione per approfondire il rapporto tra letteratura e arte.

Venerdì prossimo, alle 17.30, alla Manica Lunga della biblioteca Classense, inaugurerà la mostra ' Il Pinocchio di Wolfango ', a cura di Sebastiana Nobili e Alighiera Peretti Poggi. L'esposizione, aperta fino al 4 aprile, celebra il pittore Wolfango Peretti Poggi (Bologna, 1926–2017) nel centenario della nascita. Nel bicentenario della nascita di Collodi, la mostra intende valorizzare Wolfango nel suo ruolo di illustratore di Pinocchio. La storia del burattino di legno che aspira a diventare un bambino vero continua a parlare a lettori di ogni età e l'interpretazione di Wolfango occupa un posto di assoluto rilievo all'interno di un ricchissimo patrimonio iconografico generato dal capolavoro collodiano.

