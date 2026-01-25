Il 27 marzo 2026, al Dancing Milleluci di Casalguidi, si svolgerà la finale della quattordicesima edizione di

La carica dei finalisti, nel canto e nel ballo. Saranno davvero in tanti a sfidarsi per la vittoria della quattordicesima edizione di " Talent Busters-l’acchiappatalenti ", il format di Toscana Tv ideato da Elisabetta Branchetti che vedrà il suo atto decisivo venerdì 27 marzo 2026, con inizio alle 20, al Dancing Milleluci di Casalguidi. A contendersi il successo tra gli interpreti e i cantautori, nella categoria Kids under 12 saranno Emily Chen Grazzi, Maria Pieroni ed Elena Musa. Tra i Kids Lisa Fochetti, Kiruna Bonaccorsi, Nicole Scialdone ed Eleonora Tognetti. Fra gli Junior Fabiana Blandina, Elisa Colombini, Vanessa Vettori, Rachele Frosini e Sofia Pititto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La carica dei finalisti sul palco del Milleluci

Leggi anche: X Factor a Napoli, 2 super ospiti e 4 finalisti con Giorgia sul mega palco di Piazza del Plebiscito

Leggi anche: X Factor 2025, chi sono i finalisti che si sfideranno sul palco a Napoli

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La carica dei finalisti sul palco del Milleluci; Foschi carica il Renate: Lotteremo per la finale; Calendario Futsal EURO 2026: calendario e risultati della fase finale; Christian McCaffrey dei 49ers, 4 QB finalisti per il premio MVP.

La carica dei finalisti sul palco del MilleluciCanto e ballo: i nomi dei giovani artisti che hanno superato le selezioni della XIV edizione del Talent Busters di Elisabetta Branchetti . lanazione.it

La carica dei talenti musicali: tanti i giovani da tutta Italia alla rassegna I Visionatici Music FestivalMusica inedita, votazioni da zero a dieci e tanta voglia di scoprire le nuove stelle del firmamento musicale italiano. Per la quarta edizione de I Visionatici Music Festival non si è badato ai ... ilmessaggero.it

Roselli Fabrizio I campioni in carica 2024 arrivano secondi, a un solo punto da Borra/Foglino, e grazie al forfait di quest’ultimo usufruiscono del ripescaggio del suo viaggio e, acquistandone uno, fanno parte dei finalisti in partenza per l’Egitto. Per loro è un’altr facebook