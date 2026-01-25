La campionessa paralimpica Cecilia Camellini ospite di Pentathlon Modena

Pentathlon Modena ha inaugurato il suo nuovo ciclo di incontri dedicato ad atleti e famiglie, con la partecipazione della campionessa paralimpica Cecilia Camellini. L’iniziativa mira a offrire approfondimenti su tematiche educative legate allo sport giovanile, promuovendo un confronto aperto e informato. Un’occasione importante per condividere esperienze e promuovere valori di inclusione e crescita attraverso lo sport.

È stato un successo il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri dedicato ad atleti e famiglie, promosso da Pentathlon Modena per approfondire tematiche educative legate al mondo dello sport giovanile. Camellini ha raccontato anche la propria esperienza, soffermandosi sui momenti più duri della carriera: ha ricordato quando è stata vicina a smettere, le pressioni, il peso delle aspettative e il lavoro necessario per ritrovare equilibrio e motivazione. "Dietro ogni risultato c'è un cammino, e quel cammino è più importante del risultato stesso", ha sottolineato Camellini, definendo lo sport una vera palestra emotiva per adolescenti e giovani atleti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

