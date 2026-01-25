Kiev lancia massiccio raid su Belgorod

Kiev ha effettuato un ampio raid su Belgorod, considerato il più intenso dall'inizio del conflitto. Secondo i rapporti preliminari, non si registrano vittime. La regione russa di Belgorod ha confermato l’evento, che ha attirato l’attenzione sulla situazione di sicurezza nell’area. Questa azione rappresenta un importante episodio nel quadro delle tensioni tra Ucraina e Russia.

2.13 "Il bombardamento più massiccio" dall' inizio della guerra "è stato su Belgorod. Secondo i rapporti preliminari,non ci sono vittime": lo afferma il centro per la gestione delle situazioni di crisi della regione russa di Belgorod, ripreso dalla Tass. Secondo l'ente regionale, "sono stati danneggiati impianti energetici" e "sono state inviate sul posto squadre di manutenzione e intervento". Il governatore Viaceslav Gladkov accusa le truppe ucraine di aver "presumibilmente" lanciato dei missili Himars.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

