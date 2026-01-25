Kickboxing K-1 Pro | il lecchese Ahma Il Black Ndiaye vince per Ko spettacolare a Brescia

Il 24 gennaio, Ahma “Il Black” Ndiaye, atleta della AsdKickboxing Lecco, ha ottenuto una vittoria per knockout durante l’evento Mayhem Supremacy 4 al QI Clubbing di Brescia. La sua prestazione nel circuito K-1 Pro è stata particolarmente significativa, contribuendo a rafforzare la sua posizione nel panorama della kickboxing italiana. L’appuntamento è stato trasmesso in diretta su DAZN, offrendo agli appassionati un momento di grande sportività.

Serata da incorniciare per Ahma Ndiaye, in arte “il Black”, atleta lecchese della Asd Kickboxing Lecco, protagonista sabato 24 gennaio di una vittoria spettacolare nel circuito K-1 Pro durante l’evento Mayhem Supremacy 4, andato in scena al QI Clubbing di Brescia e trasmesso in diretta su DAZN. Ndiaye ha affrontato Alessandro Cacioppo nella categoria 66 kg, in un match che ha acceso il pubblico fin dal primo round. Dopo una partenza molto aggressiva dell’avversario, il fighter lecchese ha mostrato grande intelligenza tattica, prendendo le misure e mantenendo lucidità nei primi scambi. Con il passare dei secondi “il Black” ha progressivamente preso in mano l’incontro, aumentando la pressione e costringendo Cacioppo alle corde.🔗 Leggi su Leccotoday.it

