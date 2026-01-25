Kate Hudson, nota per le sue interpretazioni nelle commedie romantiche, si trova ora in corsa per l’Oscar 2026. La sua candidatura rappresenta una delle principali novità di questa edizione degli Academy Awards, caratterizzata da molte assenze di rilievo. Questo evento si distingue per l’interesse verso i riconoscimenti, anche in un contesto di nomination e assenze che catturano l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

La candidatura di Kate Hudson agli Oscar 2026 è stata una delle sorprese maggiori (e più criticate) di un'edizione degli Academy Awards in cui, nomination alla mano, gli assenti famosi si faranno notare più dei presenti. Si tratta, però, di una candidatura meritata, arrivata dopo una gavetta non indifferente che ha reso Hudson un'attrice popolare e amata. Lei stessa, probabilmente, non se lo aspettava ed è per questo che, mentre le shortlist venivano annunciate, si trovava a letto (Instagram docet), svegliata subito dopo dai tanti messaggi ricevuti. La scelta dell’Academy di inserire la protagonista di Song Sung Blue nell’elenco delle candidate a migliore attrice non era entrata più di tanto nelle previsioni (e scommesse) degli Oscar, e questo nonostante avesse già ricevuto una nomination ai Golden Globe e ai SAG per lo stesso ruolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Kate Hudson, una regina delle rom-com alla corsa verso l’Oscar

Kate Hudson e Hugh Jackman in Song sung blue

