Juventus Zirkzee nome alternativo a En-Nesyri

25 gen 2026

La Juventus valuta alternative per l'attacco, dopo che la trattativa per En-Nesyri ha rallentato. Tra i nomi emersi, quello di Joshua Zirkzee si distingue come possibile opzione. La società continua a monitorare la situazione e a valutare le migliori soluzioni per rafforzare il reparto offensivo. Restano aggiornamenti importanti in arrivo, mentre si definiscono le strategie di mercato dei bianconeri.

Zirkzee nuovo nome per l’attacco La trattativa per En-Nesyei è entrata in stallo e la Juventus si guarda attorno. La Juventus ha quindi cominciato a guardarsi attorno e a studiare il profilo di Zirkzee. Joshua Zirkzee è un attaccante moderno e atipico, descrivibile come un playmaker offensivo o falso nove. L'articolo Juventus, Zirkzee nome alternativo a En-Nesyri proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Argomenti discussi: La Juve studia il piano B per l’attacco e prepara la sfida alla Roma per Zirkzee; Maldini-Juventus, l’ipotesi resta in piedi.

