Juventus Thuram rivela | Io mai all’Inter posso diventare più forte con Spalletti! Ha affisso un foglietto nella sala video…

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul suo percorso e sul rapporto con l'allenatore Spalletti, sottolineando di non aver mai pensato di trasferirsi all’Inter. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Thuram ha anche menzionato un particolare dettaglio riguardante un foglietto affisso nella sala video, simbolo del suo impegno e della sua crescita nel club bianconero.

Kylian Thuram, ex calciatore e attuale commentatore, esprime il suo affetto per la Juventus e la stima per Spalletti, definendolo un genio.

