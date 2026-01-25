juventus romano en nesyri potrebbe saltare la situazione

La trattativa tra la Juventus e En-Nesyri si trova attualmente in una fase di stallo. A complicare la situazione, l’intervento del Siviglia, che ha reso difficile il proseguimento della trattativa. La situazione resta in evoluzione, e si attendono aggiornamenti sui possibili sviluppi futuri.

Nella serata di ieri la trattativa tra En Nesyri e la Juventus è entrata in una fase di stallo a causa dell’inserimento del Siviglia. In base a quanto riferisce Fabbrizio Romano, il giocatore non è convinto dalla formula del presto. Dopo l’accordo tra club concluso con il Fenerbahçe, la Juventus L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, En-Nesyri potrebbe saltare: si inserisce il SivigliaSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e Romeo Agresti, la trattativa per l'acquisto di En-Nesyri potrebbe subire un rallentamento a causa dell'interesse del Siviglia.

Calciomercato Juve: Mateta o En-Nesyri? Fabrizio Romano spiega la situazione: «Vado in controtendenza e vi dico che…»Nel contesto del calciomercato della Juventus, si è aperto un dibattito tra Mateta ed En-Nesyri come possibili rinforzi.

Juventus, En-Nesyri vuole una cessione a titolo definitivo: riflessione dei bianconeriLa Juventus non è contenta di quanto sta succedendo con En-Nesyri e per questo motivo sta facendo altre riflessioni ... it.blastingnews.com

Calciomercato Juventus, quell'ossessione chiamata Tonali. En-Nesyri non si sbloccaLa Juventus non ha mai smesso di pensare a Sandro Tonali. Lo ha rivelato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul suo canale Youtube ha. tuttomercatoweb.com

