La Juventus punta sul proprio settore giovanile, con particolare attenzione alla formazione della squadra Next Gen. Mentre si definiscono le trattative di mercato della prima squadra e si prepara il prossimo big match contro il Napoli, il club continua a investire nella crescita dei giovani talenti, consolidando il proprio progetto di sviluppo a lungo termine.

La Juventus non guarda solo al mercato della prima squadra – con l’affare En-Nesyri ancora in bilico e il big match contro il Napoli alle porte – ma investe con decisione sul settore giovanile e sulla Next Gen. Secondo le ultime notizie dalla Gazzetta dello Sport del 25 gennaio 2026, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus Next Gen: il vivaio si muove

Juventus, Højbjerg non si muove: pista chiusa con il MarsigliaLa Juventus ha confermato che Pierre-Emile Højbjerg non è un obiettivo di mercato e non ci sono piani per la sua cessione dal Marsiglia in questa fase della stagione.

Juventus, Benatia “Hojbjerg non si muove”Medhi Benatia, ex difensore della Juventus e attuale direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, si è espresso chiaramente riguardo al futuro di Pierre-Emile Hojbjerg.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juventus vs Next Gen fischi a Dusan ... male male

Argomenti discussi: Serie C | Juventus Next Gen-Ascoli | La partita; Juve Next Gen-Ascoli, Passeri: Potrei agire in tribunale o anche ritirare la squadra; Juve Next Gen al lavoro sul mercato: spunta l’intrigo Caccavo, Montero verso il rinnovo. Il punto; Vacca arricchisce l’attacco: arriva dalla Juve Next Gen.

Diretta Next Gen, Juventus ad Arezzo: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri sfidano la capolista: la squadra di Brambilla, reduce da tre successi di fila, vuole continuare a sognare ... tuttosport.com

Arezzo-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Arezzo-Juventus Next Gen di Domenica 25 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Diretta Next Gen, Juventus ad Arezzo: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - facebook.com facebook

Match Day Arezzo vs Juventus Next Gen 12:30 CET Serie C Group B Giornata 23 Via Gramsci x.com