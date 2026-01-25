Dopo la sconfitta contro l’Arezzo, Brambilla ha analizzato la partita sottolineando come sia mancato il guizzo nel finale per ottenere il pareggio. Il tecnico ha evidenziato gli aspetti su cui migliorare, evidenziando l'importanza di affinare alcuni dettagli per affrontare meglio le future sfide. Ecco le sue considerazioni sul match e sulle possibili strategie da adottare.

Juventus Next Gen, Brambilla ha parlato subito dopo la sconfitta contro la capolista Arezzo. Le parole del tecnico bianconero. Mister Brambilla al termine della sconfitta della Juventus Next Gen contro l’Arezzo ha parlato ai commentato la sfida. Le sue parole: « Il risultato credo sia giusto nel senso che l’Arezzo, una volta andato in vantaggio, ha gestito la partita. Noi non siamo riusciti a impensierirli più di tanto, abbiamo avuto qualche occasione, qualche situazione che potevamo sfruttare meglio. Poi l’ultimo quarto d’ora li abbiamo messi un po’ nella loro metà campo, però siamo riusciti a creare poco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla dopo la sconfitta contro l’Arezzo: «Mancato il guizzo nel finale per pareggiare. Ecco cosa potevamo fare meglio»

Leggi anche: Puczka decisivo in Juventus Next Gen Perugia, ma Brambilla pretende di più: «Non era brillantissimo, può fare molto meglio». Cosa ha detto sull’esterno austriaco!

Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Livorno: «Successo su un campo molto difficile. Siamo stati bravi su una cosa»Dopo la vittoria contro il Livorno, Brambilla ha commentato l’andamento della Juventus Next Gen.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Arezzo-Juventus Next Gen; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Ascoli; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Ascoli; Juventus Next Gen–Ascoli, probabili formazioni e dove vederla.

Juventus Next Gen, Brambilla: Risultato giusto. Bravi a tenerla in piedi fino alla fine, ma è mancato il guizzo per pareggiarlaIl tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha commentato la sconfitta sul campo della capolista Arezzo nella quarta giornata del girone di ritorno di Serie C. «Il ... tuttojuve.com

Diretta Next Gen, Juventus ad Arezzo: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CI bianconeri sfidano la capolista: la squadra di Brambilla, reduce da tre successi di fila, vuole continuare a sognare ... tuttosport.com

Diretta Next Gen, Juventus ad Arezzo: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - facebook.com facebook

Match Day Arezzo vs Juventus Next Gen 12:30 CET Serie C Group B Giornata 23 Via Gramsci x.com