Juventus-Napoli Giovane già in panchina? Pochi dubbi in vista del big match

Alle 18.00, all’Allianz Stadium, Napoli e Juventus si affrontano in un match importante per la stagione. La sfida tra le due squadre rappresenta un momento chiave nel percorso delle rispettive ambizioni, con attenzione anche alle scelte della panchina e alle possibili novità in campo. Una partita da seguire con attenzione per capire le strategie e le potenziali svolte della stagione.

È di nuovo matchday per il Napoli, e che matchday. Alle 18.00 i ragazzi di Antonio Conte saranno ospiti all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus di Luciano Spalletti, in una sfida che è a tutti gli effetti il primo snodo cruciale della stagione azzurra. Una vittoria a Torino significherebbe tornare a -6 dall’Inter, tenendo ancora in vita i sogni Scudetto. In caso di sconfitta lo Scudetto sarebbe definitivamente fuori portata e bisognerebbe iniziarsi a guardare le spalle. Come praticamente dall’inizio della stagione, i campioni d’Italia sono in piena emergenza sul fronte infortuni. Servirà tutto l’aiuto possibile ed è per questo che il nuovo acquisto Giovane, ufficializzato solo ieri, sarà già in panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Giovane è un nuovo giocatore del Napoli, sarà in panchina contro la JuventusGiovane Santana do Nascimento si unisce al Napoli, entrando a far parte del club con un trasferimento in prestito, che prevede un obbligo di riscatto a 20 milioni di euro.

Napoli-Juve : ci sono stati degli aspetti non visti nel match svelando perché Conte ha sbagliato a…

