Juventus-Napoli formazioni ufficiali | le scelte di Spalletti e Conte

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, match della 22ª giornata di Serie A. Spalletti e Conte hanno scelto le formazioni che scenderanno in campo all’Allianz Stadium, offrendo uno sguardo sulle strategie dei due allenatori in vista di questo importante incontro. Di seguito, i dettagli delle scelte ufficiali per entrambe le squadre.

Grande attesa all’Allianz Stadium per il big match della ventiduesima giornata di Serie A, dove Juventus e Napoli si sfidano in una gara che può pesare molto sugli equilibri del campionato. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:00 di oggi, domenica 25 gennaio, in un pomeriggio che promette spettacolo e tensione. I bianconeri si presentano con una formazione orientata all’equilibrio e alla qualità tra le linee. In porta c’è Di Gregorio, protetto dal reparto difensivo composto da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mezzo al campo Locatelli guida le operazioni da capitano al fianco di Thuram, mentre sulla trequarti agiscono Conceicao, McKennie e Yildiz, pronti a supportare l’unica punta David. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

