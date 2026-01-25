Juventus-Napoli 3-0 Spalletti | Vittoria che ci dà consapevolezza

La Juventus ha battuto il Napoli per 3-0 in un confronto importante, consolidando la propria posizione in classifica. Dopo la partita, l’allenatore Spalletti ha commentato come questa vittoria contribuisca a rafforzare la consapevolezza della squadra. La sfida, disputata a Torino il 25 gennaio 2026, ha evidenziato le capacità dei bianconeri di affrontare avversari di rilievo e di mantenere alta la competitività nel campionato italiano.

Torino, 25 gennaio 2026 - La Juventus si prende il big match con il Napoli, avvicinato dai piemontesi in classifica. Una vittoria, quella della Vecchia Signora, importante sia per la graduatoria sia per la consapevolezza, come sottolineato da Luciano Spalletti al termine della sfida. "Questo successo ci dà consapevolezza nelle cose che facciamo: questi giocatori possono esprimere un calcio di livello - il commento dell'allenatore dei bianconeri - David? E' un ragazzo forte, che ci ha fatto vedere anche di poter reggere botta nel duello in occasione del gol. Ha segnato una rete da attaccante vero, di razza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La JUVENTUS é arrivata a NAPOLI: SPALLETTI in prima fila

