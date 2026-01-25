Juventus-Napoli 3-0 pagelle e tabellino | bianconeri dominanti allo Stadium

Nella 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha conquistato una vittoria convincente contro il Napoli, vincendo 3-0 all’Allianz Stadium. La partita ha mostrato un dominio dei bianconeri, che hanno approfittato delle difficoltà degli azzurri. Questo risultato rappresenta un passo importante nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, consolidando la posizione della Juventus in classifica.

La Juventus batte nettamente il Napoli per 3-0 all’Allianz Stadium nel big match della 22ª giornata di Serie A, sfruttando al massimo le difficoltà degli azzurri e rilanciandosi con forza nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Una Juve feroce sin dall’inizio. L’impatto emotivo e tecnico della gara è tutto juventino. La squadra di Spalletti prende subito campo, aggredisce alta e costringe il Napoli a difendersi basso, senza riuscire a risalire con continuità. Le occasioni fioccano: Conceicao, McKennie e soprattutto Thuram, che colpisce un palo con un destro a giro, certificano una superiorità evidente. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Napoli 3-0: David ribalta lo ‘Stadium’, Spalletti annienta ConteEcco le valutazioni e il tabellino di Juventus-Napoli 3-0, match valido per la 22ª giornata di Serie A.

