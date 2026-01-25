Juventus-Napoli 3-0 le pagelle | David e Yildiz spietati 7 questo Thuram una furia 7,5

Nel match valido per il ventiduesimo turno di Serie A, la Juventus ha battuto il Napoli 3-0 allo Stadium. La partita ha visto prestazioni convincenti di David e Yildiz, entrambi valutati 7, e di Thuram, che si è distinto con un 7,5. Un risultato importante in un confronto tra due delle principali contendenti al titolo, in un contesto che ha visto le formazioni offrire un calcio equilibrato e senza eccessivi clamori.

Allo Stadium finisce 3-0 per la Juventus la supersfida con il Napoli dell'ex Antonio Conte, valida per il ventiduesimo turno di serie A. Decisiva la rete di David al 21', con il raddoppio filmato Yildiz al 77'. La chiude Kostic all'86'. I bianconeri che salgono così a quota 42 punti, il Napoli resta a quota 43 a -9 dalla vetta dell'Inter. LE PAGELLE DELLA JUVENTUS DI GREGORIO 6 In pratica non viene mai messo in difficoltà da un attacco del Napoli praticamente annullato dalla retroguardia bianconera. KALULU 6,5 Preciso, concentrato e soprattutto fa vale sempre con grande decisione la sua fisicità.

