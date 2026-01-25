Juventus-Napoli 3-0 è delirio bianconero | Spalletti sbaraglia Conte

La Juventus ha conquistato una vittoria convincente contro il Napoli, con il risultato di 3-0. La sfida ha visto i bianconeri dominare il campo, lasciando poco spazio agli avversari di Spalletti. Un risultato che segna un momento significativo nella stagione, riflettendo il buon stato di forma della squadra e la solidità del suo gioco. Una partita da ricordare per i tifosi juventini, che sperano in continuità.

La Juventus distrugge il Napoli: 3-0 ai partenopei di Conte La Juventus ha chiuso il cerchio e l’ha fatto in grande stile. Il 3-0 rifilato dalla Juventus al Napoli di Conte è il manifesto del calcio spallettiano. Questa non era una partita qualunque: era lo scontro diretto che poteva valere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

