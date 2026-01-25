Juventus-Napoli 3-0 a segno David Yildiz e Kostic Azzurri a -9 dall' Inter

La Juventus ha battuto il Napoli 3-0, con reti di David, Yildiz e Kostic, riducendo a nove punti il distacco dall'Inter in classifica. La partita si è disputata a Torino il 25 gennaio 2026, nel tentativo dei bianconeri di risollevarsi dopo le recenti sconfitte, mentre i partenopei cercano di mantenere vive le speranze di titolo, in un campionato ancora molto aperto.

Torino, 25 gennaio 2026 - La Juventus per riscattare la caduta di Cagliari e pure la sconfitta dell'andata e il Napoli, reduce dal successo ai danni del Sassuolo, per provare a tenere vivo il sogno scudetto nonostante le marce altissime innestate dall'Inter, cercando anche di approfittare dell'imminente sfida tra Roma e Milan. Il primo tempo dell'incrocio tra i doppi ex Spalletti e Conte premia il primo, che vede i suoi sfiorare la rete con il palo colpito da Thuram con un gran tiro a giro e poi trovarla con un'imbucata di David: addirittura Conceicao potrebbe raddoppiare, ma trova sulla linea l'intervento decisivo di Buongiorno.

