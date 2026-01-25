Juventus-Napoli 1-0 David colpisce il Napoli | il primo tempo
Nella sfida tra Juventus e Napoli, i bianconeri si sono conclusi in vantaggio grazie a un gol di Jonathan David. Il primo tempo si è sviluppato con equilibrio, con occasioni da entrambe le parti, ma la Juventus è riuscita a trovare il vantaggio prima dell'intervallo. Di seguito, un'analisi dei principali spunti e delle azioni più significative dei primi 45 minuti di gioco.
La Juventus chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Jonathan David. Il commento dei primi 45 minuti di gioco. La cronaca del primo tempo La Juventus chiude in vantaggio il primo tempo casalingo contro il Napoli dopo una grande prova e la rete di Jonathan David. Una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Diretta gol Serie A LIVE: Juve-Napoli 1-0, la sblocca David, finisce il primo tempoSegui in tempo reale la partita Juventus-Napoli, conclusasi con il gol di David nel primo tempo e risultato di 1-0.
Juve Napoli 1-0 LIVE: fine primo tempo allo Stadium, decide fino ad ora il gol di DavidAl termine del primo tempo allo Stadium, la Juventus è in vantaggio 1-0 contro il Napoli grazie a un gol di David.
Udinese-Napoli 1-0: gol e highlights | Serie A
Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Serie A | I precedenti di Juventus-Napoli; Juventus-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Live Juventus-Napoli 1-0, finisce il primo tempo: bianconeri in vantaggio con DavidIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it
Juventus-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: proteste per un rigore mancato su HojlundLa diretta live di Juventus-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Juventus-Napoli, Gutierrez e Vergara titolari. La formazione ufficiale degli azzurri. LIVE areanapoli.it/share/619315/ - facebook.com facebook
#Juventus 1-0 #Napoli : Jonathan David! #JuveNapoli #SerieA #JuventusNapoli #SerieAEnilive #JUVNAP #Calcio #CANMNT x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.