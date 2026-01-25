Juventus-Napoli 1-0 David colpisce il Napoli | il primo tempo

Nella sfida tra Juventus e Napoli, i bianconeri si sono conclusi in vantaggio grazie a un gol di Jonathan David. Il primo tempo si è sviluppato con equilibrio, con occasioni da entrambe le parti, ma la Juventus è riuscita a trovare il vantaggio prima dell'intervallo. Di seguito, un'analisi dei principali spunti e delle azioni più significative dei primi 45 minuti di gioco.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.