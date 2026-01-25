Juventus | En Nesyri vera e propria fase di stallo

La trattativa tra Juventus e Youssef En-Nesyri ha subito una battuta d’arresto. Nonostante l’accordo economico con il Fenerbahçe, che prevedeva un prestito oneroso e un diritto di riscatto, il trasferimento del calciatore marocchino non si è ancora concretizzato. La situazione resta in sospeso, lasciando in attesa sviluppi futuri.

La trattativa per Youssef En-Nesyri alla Juventus è entrata in una vera e propria fase di stallo: nonostante l'accordo economico tra bianconeri e Fenerbahce fosse già chiuso (prestito oneroso da 4-5 milioni con diritto di riscatto a 19-20 milioni più bonus e copertura dello stipendio), il marocchino non ha ancora

Dalla Turchia danno in fase avanzata la trattativa per En-Nesyri del FenerbahceSecondo fonti turche, sono in corso trattative avanzate tra il Fenerbahçe e l’attaccante marocchino En-Nesyri.

Conterio: Svolta su En-Nesyri e la Juventus. Il marocchino chiede…Marco Conterio, tramite X, ha dato alcuni aggiornamenti in merito alla trattativa di mercato tra la Juventus e Youssef En-Nesyri: Svolta su Youssef En-Nesyri e la Juventus Il marocchino ... tuttojuve.com

Sky Sport | En-Nesyri alla Juventus è a rischio! Il motivo e cosa succede oraEn-Nesyri alla Juventus - Rischia clamorosamente di saltare l'affare En-Nesyri per la Juventus: cosa è successo e cosa potrà succedere! fantamaster.it

Svolta su Youssef En-Nesyri e la #Juventus Il marocchino ora chiede il trasferimento a titolo definitivo, Juve e #Fenerbahce già d'accordo sul prestito oneroso con diritto di riscatto. Si è inserito il #SevillaFC con forza. La Juve attenderà fino a domani la x.com