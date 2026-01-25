Juventus | En Nesyri l’affare era a un passo

L’affare Youssef En-Nesyri tra Juventus e Siviglia ha subito un rallentamento all’ultimo momento. I bianconeri erano vicini alla chiusura dell’accordo invernale, ma l’attaccante marocchino ha deciso di tornare al suo ex club, interrompendo le trattative e modificando i piani di mercato. La situazione rimane in evoluzione e potrebbe influire sulle strategie future di entrambe le società.

L'operazione Youssef En-Nesyri alla Juventus è diventata un vero e proprio intrigo di mercato: i bianconeri erano a un passo dal chiudere il colpo invernale più atteso, ma l'attaccante marocchino ha frenato all'ultimo, aprendo la porta a un ritorno clamoroso al Siviglia, suo ex club.

