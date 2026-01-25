Juventus dominante allo Stadium | Napoli travolto 3-0 e bianconeri a -1 da Conte

La Juventus si impone allo Stadium con una vittoria per 3-0 contro il Napoli nella 22ª giornata di Serie A. La squadra di Spalletti, reduce da alcune assenze e errori, ha incontrato difficoltà nel mantenere il ritmo contro i bianconeri, che si avvicinano ora a -1 da Conte in classifica. La partita ha mostrato l’equilibrio tra le due forze, con i gol di David, Yildiz e Kostic che hanno deciso l’incontro.

Prestazione di forza della squadra di Spalletti nel big match della 22ª giornata: reti di David, Yildiz e Kostic, Napoli in difficoltà tra assenze ed errori. La Juve rilancia la corsa Champions. La Juventus manda un segnale forte al campionato e si aggiudica con autorità il big match contro il Napoli, imponendosi 3-0 all’Allianz Stadium nella 22ª giornata di Serie A. Una vittoria netta, maturata con una prestazione solida e aggressiva, che consente ai bianconeri di portarsi a un solo punto dagli azzurri in classifica e di riscattare immediatamente il passo falso di Cagliari. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Juventus-Napoli 3-0, pagelle e tabellino: bianconeri dominanti allo StadiumNella 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha conquistato una vittoria convincente contro il Napoli, vincendo 3-0 all’Allianz Stadium. Juventus-Napoli, formazioni ufficiali: Spalletti contro Conte allo StadiumAlle ore 18, allo Stadium, si affrontano Juventus e Napoli in una sfida valida per il campionato di Serie A. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Juventus-Napoli vale molto più di una sfida: tra sogni scudetto, Conte contro Spalletti; Juventus dominante ma perdente a Cagliari: ai bianconeri non basta il 78% di possesso palla, decide l'unico tiro nello specchio dei rossoblù; Juventus-Napoli, quote e clima da grande sfida allo Stadium; Juventus show allo Stadium: la mossa di Spalletti stende il Benfica e rilancia i bianconeri in Champions. Napoli, punizione durissima allo Stadium: la Juve cala il tris. E l’Inter va a +9La Juventus vince 3-0 contro il Napoli allo Stadium, consolidando la sua posizione tra le protagoniste della Serie A. cronachedellacampania.it Juventus-Napoli 3-0: segnale forte al campionato, bianconeri dominanti allo StadiumJuventus-Napoli 3-0: segnale forte al campionato, bianconeri dominanti allo Stadium La Juventus manda un messaggio chiaro al campionato e firma una delle sue vittorie ... tuttojuve.com JUVENTUS BELLA E DOMINANTE: MANITA ALLA CREMONESE! La Juventus disintegra la Cremonese con una prestazione a dir poco dominante: 5 reti, quattro marcatori differenti ed un gran calcio espresso. Prosegue così il percorso pressapoco immacolat - facebook.com facebook #Juventus, #Bremer: "Se giochi bene vinci, negli ultimi anni hanno vinto squadre dominanti. Sogno di scrivere la storia qui" x.com

