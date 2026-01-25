Juventus Chiellini En-Nesyri è una trattativa chiusa

Giorgio Chiellini ha confermato in diretta a Sky che la trattativa per il trasferimento di Youssef En-Nesyri alla Juventus è stata conclusa. Il difensore italiano ha fornito aggiornamenti sui dettagli dell’accordo, segnando un passo importante per il mercato bianconero. La società juventina continua così a rafforzare il proprio reparto offensivo, puntando su un attaccante di esperienza internazionale.

