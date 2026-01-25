Juventus Carrarese Under 17 3-1 | i cambi salvano Grauso Paonessa e Corigliano decisivi dalla panchina

La partita tra Juventus Under 17 e Carrarese Under 17 si è conclusa con il risultato di 3-1, grazie anche ai cambi che hanno permesso a Grauso di emergere. Paonessa e Corigliano si sono distinti entrando dalla panchina, contribuendo al risultato finale. Di seguito, la sintesi, il tabellino e la cronaca dettagliata del match, valido per la sedicesima giornata del campionato 202526.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria interna last minute contro il Parma, la Juventus Under 17 batte in rimonta la Carrarese all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la sedicesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Carrarese Under 17: 3-1 sintesi e moviola. FINE DEL MATCH 93? Giro palla ora della Juventus, che cerca di addormentare questi minuti finali 87? PUNIZIONE JUVE- Corigliano tenta il jolly dalla distanza, palla troppo alta che termina sopra la traversa 81? Altri cambi da ambo le parti, si prevede un corposo recupero 80? GOL DI CORIGLIANO- Colpo d testa incredibile del fantasista, Migliorini sorpreso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Carrarese Under 17 3-1: i cambi salvano Grauso. Paonessa e Corigliano decisivi dalla panchina Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE: si riparte, un cambio per Grauso. Przytarski lascia il posto a CoriglianoSegui in tempo reale la partita tra Juventus e Carrarese Under 17, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE: assedio bianconero, Grauso prepara i cambiSegui la diretta della partita Juventus Under 17 contro Carrarese Under 17, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Under 17-16-15 serie A/B - Clamoroso k.o. della Juventus in U16. Doppio 3-0 del Toro alla Carrarese; Under 16 A e B, colpo Reggiana nel Girone A: 2-1 alla Juventus campione in carica; Under 17 Serie A-B – Risultati 15° giornata e classifiche aggiornate; Vittoria al fotofinish per l’Under17: contro il Parma decide Przytarski all’esordio | Juventus Giovanili. Juventus Carrarese Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittor ... juventusnews24.com L’Under 17 a caccia di punti contro la CarraresePrima gara interna stagionale per l’Under 17 della Reggiana. Alle 15, al Meloni di Novellara, la formazione granata ospita la Carrarese nella seconda giornata del campionato di categoria: reduci ... ilrestodelcarlino.it Match Day Juventus U17 vs Carrarese U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 16 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky x.com Parla Max Benfari, grande doppio ex di Carrarese Calcio 1908 e Empoli FC. Sua la storica tripletta alla Juventus il 15 marzo 1996, sua anche la doppietta che 30 anni fa ha deciso l'ultimo derby al Dei Marmi fra azzurri apuani e Empoli. https://www.brandcarrar - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.