Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE | fine prima frazione il gol di Urbano unico squillo dei bianconeri

La prima metà della partita tra Juventus Under 17 e Carrarese Under 17 si è conclusa con un pareggio 1-1. Urbano ha segnato l’unico gol dei bianconeri, offrendo un momento significativo nel corso del primo tempo. Ecco una sintesi degli eventi principali, con aggiornamenti sulla cronaca, il tabellino e le statistiche relative alla sedicesima giornata del campionato 202526.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria interna last minute contro il Parma, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Carrarese all'Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 17: 1-1 sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45? DEMICHELIS FONDAMENTALE- Contropiede dei carraresi, uno contro uno fra Demichelis e Ciappei: il difensore bianconero vince il duello e salva i compagni 38? GOL DI URBANO- Przytarski serve Banchio in area, il suo tiro mal respinto finisce sui piedi di Urbano che non piò sbagliare: pareggio dei bianconeri alla prima vera fiammata 37? SANTA MARIA CI PROVA- Lanciato dall'ottima sponda di Przytarski, l'attaccante alza troppo la mira 34? Giusti stende Przytarski, eccesso di veemenza per lui 29? PIERI AD UN PASSO DAL GOL- Altra dormita della difesa, Pieri si presenta davanti a Jakab ma quest'ultimo non si fa sorprendere, parata decisiva 25? SANTA MARIA PERICOLOSO- Del Fabro serve al centro per Santa Maria, bel colpo di testa ma Migliorini si supera e para.

