juventus beto nome alternativo a en nesyri

La Juventus sta valutando nuovi profili per l’attacco, dopo aver incontrato difficoltà con la trattativa per En-Nesyri. Tra le opzioni emergerebbe anche Beto, nome alternativo considerato dal club. La ricerca di un rinforzo in attacco prosegue, con attenzione a diversi giocatori che possano rispondere alle esigenze della squadra per la prossima stagione.

Beto nuovo nome per l’attacco Si è complicata la trattativa per En-Nesyri e la Juventus ha cominciato a guardare profili alternativi. L’Everton ha offerto Beto Betuncal. Beto Betuncal è un centravanti moderno classe 1998 forte dell’imponente stazza fisica di 194 cm dotato di una sorprendente agilità. Il brasiliano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, spunta En-Nesyri: il nome nuovo per rinforzare l’attaccoLa Juventus sta valutando nuovi innesti per rafforzare l’attacco nel mercato invernale.

Calciomercato Juve: le 48 ore di Spalletti e Ottolini. Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza: cosa sta succedendo in casa bianconeraLe ultime 48 ore di calciomercato alla Juventus sono segnate dalle trattative di Spalletti e Ottolini.

Juventus, ipotesi Beto per il mercato di gennaioAcquistato dall’Udinese nella sessione estiva di calciomercato del 2021 dalla Portimonense, Beto si è dimostrato subito un attaccante piuttosto prolifico, tanto da chiudere la sua esperienza in Serie ... it.blastingnews.com

Si complica la pista che porta a #EnNesyri Come riportato da Tuttosport il Siviglia potrebbe far saltare il banco: tra le alternative #Mateta, #Zirkzee e #Beto L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

#Beto è stato proposto alla #Juventus nelle scorse ore, ma ai bianconeri non scalda come soluzione. @OggiSportNotiz2 x.com