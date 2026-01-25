Juve Stabia colpo internazionale del club campano | arriva un ex Chelsea

La Juve Stabia annuncia l’ingresso di un nuovo membro nel proprio organigramma, un professionista di esperienza internazionale proveniente dal Chelsea. Questo rafforzamento mira a consolidare la strategia del club e a migliorare la propria competitività nel panorama calcistico. La scelta di un dirigente con background internazionale rappresenta un passo importante per la crescita e lo sviluppo della squadra campana.

Volti nuovi nell’organigramma della Juve Stabia, che rafforza la propria struttura dirigenziale con un innesto di rilievo internazionale. Il club gialloblù ha infatti ufficializzato l’arrivo di Avraham Grant, tecnico israeliano di grande esperienza, chiamato a ricoprire il ruolo di Head of Football Operations. Grant non è un volto nuovo per l’ambiente stabiese: già advisor del club, ha collaborato negli ultimi mesi alla definizione delle strategie sportive. Con la nuova carica, l’ex allenatore di Chelsea e West Ham diventa una figura centrale nella gestione dell’area tecnica, con responsabilità estese e operative.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe. Di cosa si occuperà il super colpo in dirigenzaAvram Grant, ex manager del Chelsea, è stato nominato nuovo Head of Football Operations della Juve Stabia.

Dal Chelsea alla Juve Stabia: che ci fa Avram Grant in Serie BAvram Grant, noto per aver sostituito Mourinho al Chelsea e aver guidato la squadra fino alla finale di Champions, è ora in Italia, alla Juve Stabia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Juve Stabia scatenata, arriva un ex Chelsea: colpo internazionale per il futuroCon un comunicato diffuso attraverso i propri canali social, il club di Castellammare di Stabia ufficializza l'ultima decisione dei vertici della società ... areanapoli.it

Juve Stabia, colpo a Bari: basta un rigore di CandelloneIl capitano dei gialloblu al 37' è freddo dal dischetto e regala a mister Abate il 5° risultato utile di fila. Vespe sempre più in zona playoff ... rainews.it

Non solo Napoli, in Campania c'è fame di grande calcio anche in altre importanti piazze. La Juve Stabia guarda al futuro con visione internazionale e l'ultima operazione è un notevole passo in avanti. - facebook.com facebook

Avram Grant, ex allenatore del @ChelseaFC, è il nuovo Head of Football Operations della @ssjuvestabiaspa x.com