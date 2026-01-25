Juve si riapre la pista Zirkzee | frenata su En-Nesyri

La Juventus torna a valutare l’acquisto di Joshua Zirkzee come possibile opzione per l’attacco, in un momento di mercato caratterizzato da diverse trattative. Contemporaneamente, la trattativa per Youssef En-Nesyri ha subito un rallentamento, lasciando in sospeso alcune scelte strategiche. La situazione richiede attenzione e valutazioni accurate per definire le prossime mosse della società bianconera.

La Juventus rimescola le carte in attacco. Joshua Zirkzee torna sul tavolo della dirigenza bianconera nelle ore più calde del mercato di gennaio, mentre la trattativa per Youssef En-Nesyri registra una brusca frenata. In ambienti vicini al club filtra un cambio di scenario netto: l’opzione En-Nesyri, che fino a pochi giorni fa sembrava percorribile, si è complicata e al momento non offre garanzie di chiusura. Da qui la riapertura del dossier legato all’ex Bologna, già valutato in passato e ora di nuovo monitorato come possibile soluzione per l’attacco. Zirkzee non è ancora una trattativa, ma qualcosa in più di una semplice suggestione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

