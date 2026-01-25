Juve-Napoli sarà soprattutto la partita dei due Mc | McTominay contro Mckennie Corsport

La partita tra Juventus e Napoli si concentrerà principalmente a centrocampo, dove si affronteranno McTominay e McKennie. Questi due giocatori saranno determinanti nel controllo del ritmo e nella creazione di occasioni offensive. La sfida tra i due “Mc” rappresenta un elemento chiave dell’incontro, che potrebbe influenzare significativamente l’andamento della gara e il risultato finale.

Juve – Napoli sarà una sfida che si deciderà a centrocampo. I protagonisti? I due Mc: McTominay contro McKennie. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Juve-Napoli = McTominay vs McKennie. Si legge sul Corriere dello Sport: Luciano ci proverà con una Spallettata delle sue, famosissime e già importanti alla Juve: tra le migliori dell’ultimo periodo c’è il rilancio di McKennie, mercoledì decisivo anche con il Benfica e soprattutto autore di 5 gol in 17 partite con lui. Weston è la risposta a McTominay, il simbolo delle Contate di Conte: da quando è al Napoli, Scott è stato l’Mvp della scorsa stagione e da quando Hojlund s’è fermato sta trascinando la squadra a suon di gol (9 in totale, come Rasmus). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

