Juve Napoli pugno duro di Conte | sono fuori rosa e non saranno a disposizione per la trasferta dello Stadium! I nomi

In vista della sfida tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha preso una decisione chiara: Marianucci e Ambrosino sono esclusi dalla lista dei convocati e non saranno disponibili per la partita allo Stadium. Questa scelta riflette la volontà del tecnico di mantenere disciplina e ordine all’interno della squadra, influenzando le strategie per la partita in programma.

di Francesco Spagnolo Juve Napoli, Conte ha deciso di non convocare Marianucci e Ambrosino per la trasferta di Torino. Una scelta dovuta a comportamenti non corretti. L'attesa per il big match Juve Napoli si scalda, ma non solo per le questioni di campo. Mentre le due squadre si preparano a una delle sfide più sentite della stagione, in casa azzurra scoppia un caso diplomatico che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il tecnico Antonio Conte ha preso una decisione drastica che cambierà la fisionomia della panchina partenopea per la trasferta di Torino.

