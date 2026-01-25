Juve Napoli Primavera 2-1 LIVE | Nava si fa sentire azzurri galvanizzati

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Napoli Primavera, valida per la 22ª giornata del campionato 202526. Qui troverai sintesi, risultati, moviola e cronaca dettagliata del match, che si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore dei bianconeri. Un incontro che ha visto protagonisti i giovani talenti delle due squadre, con Nava tra i protagonisti e gli azzurri motivati a dare il massimo.

di Fabio Zaccaria Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la sconfitta dell'ultima giornata contro il Lecce fuori casa ospita il Napoli, gara fondamentale fra 2 formazioni con gli stessi punti in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli Primavera 2-1: sintesi e moviola. 80? PARA NAVA SU BORRIELLO- Napoli pericoloso, Borriello si fa spazio e calcia: Nava effettua la prima parata del match, decisiva 76? GOL DEL NAPOLI- Borriello spiazza Nava, si riapre la gara 75? RIGORE PER IL NAPOLI- Ingenuo Verde, fallo su Borriello e gara che si può riaprire 74? Dolorante Elimoghale, temporaneamente fuori dal campo il giocatore di Padoin 70? Conclusione alta di Elimoghale, ottimo però l'ingresso del classe 2009 67? Giro palla del Napoli, bianconeri però attenti a recuperare il pallone 63? VERDE VICINO AL GOL- Magia di Merola, tunnel e di esterno serve per Grelaud, il belga mette al centro con Verde che colpisce al volo: miracolo di Spinelli 62? Ora il Napoli prova a rialzare il pressing, bianconeri però reattivi nel riprendere subito il possesso 56? GOL DI MONTERO- Calcio d'angolo per i bianconeri, Montero liberissimo, aggancia e calcia sul primo palo.

