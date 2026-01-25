Juve Napoli Primavera 0-0 LIVE | Van Aarle sfiora il vantaggio!

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Napoli Primavera, valida per la 22ª giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-0, con occasioni e azioni che hanno caratterizzato l'incontro. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata del match, per rimanere aggiornato su quanto accaduto in campo.

di Fabio Zaccaria Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la sconfitta dell'ultima giornata contro il Lecce fuori casa ospita il Napoli, gara fondamentale fra 2 formazioni con gli stessi punti in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli Primavera 0-0: sintesi e moviola. 21? Ha alzato il baricentro la squadra ospite, momento favorevole agli azzurri 19? Colpisce la barriera il fantasista argentino, nulla di fatto per il Napoli 18? FALLO DI MONTERO- Scontro aereo con Raggioli, l'uruguagio commette fallo.

