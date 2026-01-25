Juve Napoli Primavera 0-0 LIVE | finisce il primo tempo persiste il pari nonostante il dominio territoriale bianconero

La prima parte della sfida tra Juventus e Napoli Primavera si conclude con un pareggio senza reti, nonostante il predominio territoriale dei bianconeri. Il match, valido per la 22ª giornata del campionato 202526, si svolge con equilibrio e poche occasioni da gol, evidenziando la fase di studio tra le due squadre. Seguiranno aggiornamenti sulla ripresa e gli sviluppi della partita.

di Fabio Zaccaria Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la sconfitta dell'ultima giornata contro il Lecce fuori casa ospita il Napoli, gara fondamentale fra 2 formazioni con gli stessi punti in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli Primavera 0-0: sintesi e moviola. 45? FINE PRIMO TEMPO 42? Ancora Pugno al centro dell'area, l'attaccante cerca una girata di testa ma non inquadra lo specchio 40? ERRORE DI MEROLA SUL CORNER- Prova uno schema ma riesce male, per poco il Napoli riparte in contropiede 38? Tiozzo sulla respinta cerca un sinistro al volo ma viene fermato, ancora angolo per i bianconeri 37? Verde conquista un angolo, buona sovrapposizione del difensore 33? OCCASIONE GRELAUD- Lavoro fantastico sulla destra fra Leone e Pugno, scarico per Merola che appoggia a Grelaud.

