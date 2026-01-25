Segui con attenzione la diretta di Juve Napoli Primavera, risultato 0-0. In questa partita valida per la 22ª giornata del campionato 202526, vengono aggiornate le formazioni, le azioni principali, le eventuali ammonizioni e gli sviluppi. Questa cronaca fornisce un quadro chiaro e preciso dell’incontro, offrendo tutte le informazioni necessarie per seguire l’andamento della sfida tra le due squadre.

di Fabio Zaccaria Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro il Lecce fuori casa ospita il Napoli, gara fondamentale fra 2 formazioni con gli stessi punti in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli Primavera 0-0: sintesi e moviola. 28? AMMONITO MONTERO- Altro fallo del difensore, per lui scatta l’ammonizione: eccesso di foga agonistica 27? DESTRO DI MEROLA- Grande giocata di Merola per liberare il destro, una deviazione smorza il suo tiro ma l’arbitro non la nota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Napoli Primavera 0-0 LIVE: ammonito anche Montero

Juve Napoli Primavera LIVE: le formazioni ufficiali. Nava e Montero titolari, dal primo minuto anche l’ex BaridoSegui in tempo reale la partita tra Juventus e Napoli Primavera, valida per la 22ª giornata del campionato 202526.

Juve Inter Primavera 1-0 LIVE: Mosconi ammonito per simulazioneSegui in tempo reale la partita tra Juventus e Inter Primavera, valida per la 20ª giornata del campionato 202526.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: U20 | Juventus-Inter | Il tabellino; Primavera, Napoli-Atalanta 3-1: gli azzurrini tornano alla vittoria; Primavera. Juventus-Napoli, i convocati di Rocco; Napoli Primavera, domani la sfida contro la Juventus: i convocati di mister Rocco.

Diretta Juventus Napoli Primavera/ Streaming video tv: per risalire (oggi 25 gennaio 2026)Diretta Juventus Napoli Primavera streaming video tv oggi, domenica 25 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live. ilsussidiario.net

Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro ... juventusnews24.com

È IL GIORNO DI JUVE-NAPOLI! Forza ragazzi conquistate Torino - facebook.com facebook

Il cuore caldo e la testa fredda di Juventus-Napoli Fabio Quagliarella racconta la sfida su Sky Sport Insider #SkySport #SkySerieA #SerieA #JuventusNapoli #Juventus #Napoli #Quagliarella x.com