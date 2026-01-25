Juve-Napoli e la storia dei trasferimenti | solo un calciatore ha declinato la proposta dei bianconeri?

La rivalità tra Juventus e Napoli si riflette anche nel mercato dei trasferimenti, dove molti calciatori hanno vestito entrambe le maglie. Tuttavia, tra i vari accordi, solo un calciatore ha ufficialmente rifiutato la proposta dei bianconeri. Questa dinamica evidenzia le complessità e le scelte che caratterizzano i trasferimenti tra due club così rivali, contribuendo a un capitolo interessante della storia del calcio italiano.

Nel corso degli ultimi anni molti sono i calciatori che sono passati dal Napoli alla Juventus. La rivalità sportiva tra i due club è grande e spesso i tifosi non hanno accettato tali trasferimenti. Un giocatore che però ha cercato in tutti i modi di restare in azzurro, nonostante le offerte provenienti dall’Italia e dall’estero, è Piotr Zielinski. La storia d’amore tra Piotr Zielinski e la SSC Napoli è terminata da più di un anno. Il calciatore, infatti, ha trovato l’accordo con l’Inter dopo che non è stata trovata l’intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis. L’intenzione del centrocampista e della sua famiglia, però, era quella di restare in Campania nel club che l’ha fatto diventare grande.🔗 Leggi su Dailynews24.it

