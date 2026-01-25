Juve-Napoli Conte | Vogliamo un calcio pulito

In vista della sfida tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha sottolineato l'importanza di un calcio corretto e trasparente. La sua dichiarazione evidenzia l'impegno per un ambiente sportivo rispettoso delle regole, lontano da comportamenti poco ponderati. La frase “Dalla barca non si scende” richiama l’impegno a mantenere un comportamento equilibrato e responsabile, evitando polemiche o decisioni affrettate, e puntando sulla tutela dei valori sportivi.

«Dalla barca non si scende» è un parente lontanissimo di quel fatidico «io il morto non lo accompagno». Sì, perché questa è un’altra sconfitta rispetto a quella di Bologna. La bandiera bianca, Conte, non la sventola. Poi, ovvio, l’Inter è ormai lontanissima. «Ma ci sono tanti obiettivi ancora da inseguire». È stato un ko a testa altissima e il 3-0 è falsissimo. «Ai ragazzi ho detto che bisogna continuare a lottare proprio come abbiamo fatto con la Juventus, che siamo ancora in piena tempesta e le onde sono altissime. Ma che nessuno di noi deve mollare». A rendere il alto mare il Napoli ci finisce anche per via di un rigore non visto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, Conte contro il Var: “Errori difficili da accettare, serve onestà per calcio pulito”Dopo la partita tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha commentato gli errori del VAR, sottolineando l'importanza dell’onestà nel calcio.

Conte: «Il rigore? Mi auguro che ci sia sempre onestà, per un calcio pulito. Noi dalla barca non scendiamo, nemmeno in alto mare»L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato l’importanza del rispetto e dell’onestà nel calcio.

NAPOLI-JUVENTUS 2-1: CONTE HA DATO UNA LEZIONE DI CALCIO A SPALLETTI

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro la JuventusL’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro la Juventus Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Napoli, Antonio Con ... calcionews24.com

Conte diretta dopo Juve-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVELe dichiarazioni dell'allenatore dei partenopei dopo il match dell'Allianz Stadium: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

