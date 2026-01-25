Juve-Napoli Chiellini dice tutto su En-Nesyri | Ecco perché non è arrivato

A una settimana dalla chiusura del mercato di gennaio, Giorgio Chiellini commenta il possibile trasferimento di En-Nesyri al Juventus-Napoli. Il dirigente bianconero spiega le ragioni per cui l’attaccante marocchino del Fenerbahçe non è arrivato, offrendo un quadro chiaro e dettagliato sulla situazione attuale e sulle motivazioni dietro questa decisione.

Il dirigente bianconero fa il punto sul possibile trasferimento dell’attaccante marocchino del Fenerbahce che ad ora è saltato Praticamente una settimana, abbondante, alla fine del mercato di gennaio. La Juve stava per mettere a segno un colpo importante per l’attacco, Youssef En-Nesyri dal Fenerbahce. Per il marocchino l’accordo con i turchi era stato raggiunto, si attendeva ormai solamente l ‘ok definitivo da parte dello stesso giocatore, appena rientrato dalla Coppa d’Africa. Un via libera che però non è mai arrivato e per il momento sembra proprio che non arriverà. En-Nesyri (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juve-Napoli si gioca anche sul mercato: ecco En-Nesyri e GiovaneLa sfida tra Juventus e Napoli si estende anche sul mercato, con le trattative per En-Nesyri e Giovane che mirano a rafforzare le rispettive squadre.

Chiellini a Dazn: «Col Napoli per pesare le nostre certezze. En-Nesyri era un’occasione interessante ma…»Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha commentato a Dazn prima della partita contro il Napoli.

Juventus, Chiellini: A Napoli all'andata toccammo il fondo, ma è da lì che siamo ripartitiGiorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto al microfono di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli:. tuttomercatoweb.com

