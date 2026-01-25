Juve-Napoli 3-0 tris dei bianconeri con gli azzurri non pervenuti in avanti nonostante il ritorno di Lukaku Rileggi qui la partita

Nel match della ventiduesima giornata di Serie A, la Juventus ha sconfitto il Napoli con un risultato di 3-0. I bianconeri hanno dominato in campo, mentre gli azzurri, nonostante il ritorno di Lukaku, hanno mostrato difficoltà in attacco. Rileggi qui i dettagli di una partita significativa, in cui entrambe le squadre hanno affrontato sfide di formazione.

