juve napoli 3 0 tris dei bianconeri con gli azzurri non pervenuti in avanti nonostante il ritorno di lukaku rileggi qui la partita

Da ilnapolista.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match della ventiduesima giornata di Serie A, la Juventus ha sconfitto il Napoli con un risultato di 3-0. I bianconeri hanno dominato in campo, mentre gli azzurri, nonostante il ritorno di Lukaku, hanno mostrato difficoltà in attacco. Rileggi qui i dettagli di una partita significativa, in cui entrambe le squadre hanno affrontato sfide di formazione.

Il Napoli affronta la Juventus per la ventiduesima giornata di Serie A. Conte come le ultime, sempre con gli uomini contanti anche se c’è un recupero importante. Confermati i titolari che hanno giocato contro il Copenhagen, compreso Gutierrez. Tra i pali ritorna Meret titolare dopo il lungo infortunio, mentre Milinkovic non è neanche convocato  per questa partita. Spalletti risponde con Conceicao titolare oltre al solito, e in grande forma, Jonathan David. Gli azzurri chiamati ad una risposta sul campo ma anche emotiva dopo il pareggio contro i danesi, che condanna le flebili speranze di passaggio del turno all’ultimo match contro il Chelsea al Maradona di mercoledì prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

juve napoli 3 0La Juventus chiude i giochi e si prende i tre punti col Napoli: arriva il 3-0, a segno KosticAll'86' si chiude Juventus-Napoli. Risultato in ghiaccio per i bianconeri grazie alla rete di Filip Kostic: sinistro da fuori area dell'ex. tuttomercatoweb.com

juve napoli 3 0Juventus-Napoli 3-0 - Tris di Kostic42' - Standing ovation meritata per Yildiz e applausi anche per Locatelli, entrano Gatti e Koopmeiners. 41' GOOOOOOL DI KOSTIC - Esulta ancora la Juventus e questa volta lo fa con ... tuttojuve.com

