Juve Napoli 1-0 LIVE | ci prova ancora David dall’altra parte risponde Hojlund

La partita tra Juventus e Napoli, valida per la 22ª giornata di Serie A 202526, si conclude con un risultato di 1-0 in favore dei bianconeri. Durante l'incontro, David ha cercato di rispondere alle iniziative di Hojlund. Di seguito, la sintesi della cronaca, il tabellino e gli eventi principali del match.

di Andrea Bargione Juve Napoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Scontro diretto ad alta quota per la Juve, che cerca un risultato importante contro il Napoli per tornare in zona Champions League e riscattare la sconfitta contro il Cagliari nell'ultimo turno. All'Allianz Stadium arrivano gli azzurri di Conte, reduci dal successo casalingo col Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli 1-0: sintesi e moviola. 59? DOPPIO CAMBIO JUVE – Dentro Cabal e Kostic, fuori Cambiaso e Conceicao.

