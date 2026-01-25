Al termine della sfida tra Juventus e Napoli, terminata 1-0, Antonio Conte si prepara a pianificare le sue mosse strategiche. La partita, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, ha visto il Napoli affrontare la Juventus con diverse assenze, nonostante un recupero rilevante. A circa mezz’ora dalla fine, l’attenzione si concentra sulle decisioni dell’allenatore in vista delle prossime sfide.

Il Napoli affronta la Juventus per la ventiduesima giornata di Serie A. Conte come le ultime, sempre con gli uomini contanti anche se c’è un recupero importante. Confermati i titolari che hanno giocato contro il Copenhagen, compreso Gutierrez. Tra i pali ritorna Meret titolare dopo il lungo infortunio, mentre Milinkovic non è neanche convocato per questa partita. Spalletti risponde con Conceicao titolare oltre al solito, e in grande forma, Jonathan David. Gli azzurri chiamati ad una risposta sul campo ma anche emotiva dopo il pareggio contro i danesi, che condanna le flebili speranze di passaggio del turno all’ultimo match contro il Chelsea al Maradona di mercoledì prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juve-Napoli 1-0, Conte prepara le prime mosse a mezz’ora dal termine (LIVE)

Leggi anche: Napoli-Juve 2-1, Hojlund trova il nuovo vantaggio ad un quarto d’ora dal termine (LIVE)

La peggiore mezz’ora del Napoli di Conte in un anno e mezzo (Corbo)Durante il suo periodo al Napoli, Antonio Conte ha vissuto momenti memorabili, ma anche una delle sue peggiori mezz’ore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Serie A | I precedenti di Juventus-Napoli; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Spalletti contro Conte, una sfida... quasi inedita: fin qui 1-0 per il tecnico azzurro.

Live Juventus-Napoli 1-0, gli azzurri a caccia del pareggio all'Allianz StadiumIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

Juventus-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: proteste per un rigore mancato su HojlundLa diretta live di Juventus-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

CLUB NAPOLI - Il prepartita di Juve Napoli - facebook.com facebook

#Juve- #Napoli diretta #SerieA: segui il big match tra #Spalletti e #Conte LIVE x.com