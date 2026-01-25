Juve-Napoli 0-0 confermato Gutierrez e ritorna Meret LIVE

Nel match della ventiduesima giornata di Serie A, Napoli e Juventus si sono affrontate senza reti, con il risultato di 0-0. La partita ha visto il ritorno di Meret tra i pali e la conferma di Gutierrez in campo, nonostante le assenze e le difficoltà di formazione. Un incontro equilibrato che ha mantenuto viva l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio italiano.

Il Napoli affronta la Juventus per la ventiduesima giornata di Serie A. Conte come le ultime, sempre con gli uomini contanti anche se c’è un recupero importante. Confermati i titolari che hanno giocato contro il Copenhagen, compreso Gutierrez. Tra i pali ritorna Meret dopo il lungo infortunio mentre Milinkovic si accomoda in panchina per questa partita. Spalletti risponde con Conceicao titolare oltre al solito, e in grande forma, Jonathan David. Gli azzurri chiamati ad una risposta sul campo ma anche emotiva dopo il pareggio contro i danesi, che condanna le flebili speranze di passaggio del turno all’ultimo match contro il Chelsea al Maradona di mercoledì prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juve-Napoli 0-0, confermato Gutierrez e ritorna Meret (LIVE) Leggi anche: Calcio Napoli, migliorano le condizioni di Gutierrez e Meret: più lunghi i tempi per De Bruyne e Anguissa LIVE Alle 18 Juve-Napoli, formazioni ufficiali: Spalletti rilancia Conceiçao, Conte schiera MeretAlle 18 si sfidano Juventus e Napoli all’Allianz Stadium, in un incontro cruciale per la corsa alla Champions League. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Serie A | I precedenti di Juventus-Napoli; Juve-Napoli, sulla scacchiera di Spalletti e Conte; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. PRONOSTICO JUVENTUS-NAPOLI QUOTEPronostico Juventus-Napoli quote statistiche analisi precedenti 22ª giornata Serie A in programma domenica 25 gennaio alle ore 18 ... gazzetta.it Juventus-Napoli, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet ClubStatistiche rilevanti, giocatori chiave e pronostico sulla sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli in Serie A ... dazn.com Dove vedere #Juve- #Napoli in tv Dazn o Sky, orario x.com Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte - facebook.com facebook

