Juve il mercato dei giovani | preso Gunduz dalla Triestina E si lavora per il nuovo Pogba

La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato giovanile, con l’acquisto di Gunduz dalla Triestina e l’interesse per il centrocampista 2010 del Feyenoord Krediet. Nel frattempo, sono previste alcune cessioni, come quella di Crapisto in prestito alla Conquense e Biggi al Pineto. La società punta a rafforzare il settore giovanile, valutando anche possibili arrivi per il futuro della prima squadra.

La macchina operativa del mercato juventino si muove alla Continassa, ma anche a Vinovo. Claudio Chiellini a capo della Next Gen e Michele Sbravati (responsabile del settore giovanile) sono al lavoro per mettere a segno alcuni colpi di prospettiva. Particolarmente attivo il primo, che ha chiuso per l'arrivo dalla Triestina di Teoman Gündüz, centrocampista turco classe 2004. In Italia dal 2023, con una parentesi anche al Lecco, negli ultimi mesi a Trieste ha attirato l'attenzione di diversi club. La Juve ha definito anche qualche cessione per consentire ad alcuni giovani di giocare con una maggiore continuità: Crapisto si è trasferito alla Conquense con la formula del prestito, il centrocampista del 2006 giocherà fino a giugno in quarta serie spagnola.

