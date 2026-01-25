Juve En-Nesyri ora rischia di saltare | inserimento Siviglia e il Fenerbahce dà l’ultimatum

Yousseef En-Nesyri potrebbe saltare il trasferimento alla Juventus a causa delle riflessioni del giocatore sulla proposta del suo ex club, il Siviglia. Nonostante l’accordo con il Fenerbahçe, l’assenza di una decisione definitiva rischia di complicare l’operazione, inserendo ulteriori elementi di incertezza nel mercato dei bianconeri. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

I bianconeri hanno trovato l'accordo con i turchi, ma non è arrivato il sì del giocatore che sta riflettendo sulla proposta del suo ex club Rischia di complicarsi l'arrivo di Yousseef En-Nesyri alla Juventus. L'accordo tra il Fenerbahce e i bianconeri è praticamente definito, ma c'è ancora un tassello parecchio importante da sistemare. Parliamo del sì definitivo e quindi del via libera da parte dello stesso attaccante marocchino. L'attaccante appena tornato dalla Coppa d'Africa sta infatti valutando con attenzione il suo futuro in queste ore e c'è un motivo in particolare. En-Nesyri (Ansafoto)

En-Nesyri Juve si complica improvvisamente: inserimento del Siviglia! Ora il giocatore prende tempoLa trattativa per En-Nesyri tra Juventus e Siviglia si è complicata, con il club spagnolo che ha inserito una nuova opzione.

Juventus, En-Nesyri potrebbe saltare: si inserisce il SivigliaSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e Romeo Agresti, la trattativa per l'acquisto di En-Nesyri potrebbe subire un rallentamento a causa dell'interesse del Siviglia.

