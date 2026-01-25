Jay Vine vince il Tour Down Under 2026 a Brennan l’ultima tappa Bene Raccagni Zana e Sobrero

Il Tour Down Under 2026 si conclude con la vittoria di Matthew Brennan nell’ultima tappa, una frazione impegnativa di 169 km. Il britannico ottiene il suo tredicesimo successo professionale in Australia. Tra gli italiani, bene Raccagni, Zana e Sobrero, che hanno mostrato impegno e buon ritmo lungo il percorso. La corsa si conferma un appuntamento importante nel calendario ciclistico internazionale, offrendo emozioni e sfide tra i migliori atleti del settore.

Matthew Brennan è il vincitore dell'ultima, non facile tappa del Tour Down Under 2026. Il britannico conquista il suo tredicesimo successo da professionista sulle strade d'Australia, nella tappa che si disputa sui 169.8 del circuito di Stirling, percorso per otto volte. La vittoria finale, come già ampiamente chiaro già da ieri, è per la seconda volta dell'australiano Jay Vine dell'UAE Team Emirates-XRG, che vince con 1'03" di vantaggio sullo svizzero Mauro Schmid e 1'12" sull'australiano Harry Sweeny. Finisce sesto il primo degli italiani, Andrea Raccagni Noviero a 1'19", poi Filippo Zana è ottavo a 1'23" e Matteo Sobrero nono a 1'27" Nelle fasi iniziali ci sono diversi attacchi, alla fine dei quali se ne vanno l'australiano Robert Stannard della Bahrain-Victorious, il francese Baptiste Veistroffer della Lotto Intermarché e il belga Fabio van den Bossche della Soudal Quick-Step.

