Jannik Sinner stavolta gli odiatori si attaccano al tetto

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due dei protagonisti più interessanti del tennis attuale. La loro rivalità e le loro performance spesso attirano l’attenzione di appassionati e critici, che analizzano ogni dettaglio delle loro partite. In questo contesto, anche aspetti più insoliti, come questioni legate all’ambiente o alle strutture, vengono discussi e interpretati. È normale che, in un settore così competitivo, ogni elemento venga scrutinato con attenzione, alimentando dibattiti e curiosità.

Quando ci sono di mezzo i due fuoriclasse da premio Oscar del tennis, ovvero Jannik Sinner (un Bob De Niro che non sbaglia quasi mai un film, pardon un colpo) e Carlitos Alcaraz (più paragonabile all'estroso Al Pacino), le dietrologie non mancano. E neppure le malignità. I fatti: nella notte fra venerdì e sabato il numero 2 del globo, ovvero il nostro Jannik, in difficoltà, si è salvato nel terzo turno degli Open d'Australia approfittando di un'interruzione della partita contro Eliot Spizzirri. Perso in modo inopinato il primo set (4-6) e vinto il secondo (6-3), nel terzo ha rischiato una clamorosa e roboante eliminazione.

