Jannik Sinner si prepara al derby contro Darderi a Melbourne | allenamento indoor per il n2 del mondo

Jannik Sinner si sta preparando al match degli ottavi di finale degli Australian Open contro Luciano Darderi. L’azzurro ha svolto un allenamento indoor a Melbourne Park, lontano dai riflettori, per affinare la forma e la strategia in vista della partita di domani. Un momento di preparazione importante in vista di un appuntamento che rappresenta un passaggio chiave nel suo percorso nel torneo.

Lontano da occhi indiscreti, Jannik Sinner si è allenato quest’oggi in una struttura indoor di Melbourne Park in vista della sfida di domani contro Luciano Darderi, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open. Come riferiscono i colleghi presenti in Australia, alle 17:00 locali (le 7:00 in Italia) l’azzurro è sceso in campo per testare la propria condizione fisica. Quella di ieri, però, è stata una giornata complicata per il pusterese. Le temperature estreme hanno inciso pesantemente sulla sua prestazione e l’insorgere dei crampi ha fatto temere seriamente che il match contro l’americano Eliot Spizzirri potesse sfuggirgli di mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner si prepara al derby contro Darderi a Melbourne: allenamento indoor per il n.2 del mondo

Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Gaston a Melbourne: allenamento con un mancinoJannik Sinner si sta preparando per il prossimo incontro a Melbourne, dove affronterà Hugo Gaston sulla Rod Laver Arena.

Jannik Sinner torna al passato a Melbourne: lo sfogo contro la nuova racchetta in allenamentoJannik Sinner ritorna a Melbourne, dove ha condiviso un momento di frustrazione durante un allenamento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sinner, allenamenti anti-caldo: così Jannik si prepara ad affrontare Gaston e i 30° di Melbourne; Sinner si prepara al debutto di martedì agli Australian Open: l'allenamento. VIDEO; Sinner prepara l’Open d’Australia: 30 gradi, cemento rovente e una scelta che spiazza tutti; Australian Open 2026 - Jannik Sinner: Con Darren Cahill abbiamo fatto una chiacchierata a fine anno e...

Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Spizzirri: allenamento intenso sotto il sole, pensando all’insidia ‘caldo’Domani Jannik Sinner tornerà in campo agli Australian Open 2026, non prima delle 02:00 italiane, per affrontare l’americano Eliot Spizzirri nel terzo ... oasport.it

Jannik Sinner affronta Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open 2026: chi vincerà?Jannik Sinner si prepara a affrontare Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open 2026, con l'obiettivo di conquistare un posto agli ottavi di finale. notizie.it

Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook

Agli Ottavi di Finale sarà Jannik Sinner Luciano Darderi Guarda gli #AustralianOpen su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com