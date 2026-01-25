Jacques Moretti progettava lavori al Constellation la mail ai condomini esasperati da caos e leggerezze | L’uscita di sicurezza? Era sempre chiusa

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Le Constellation di Crans-Montana, hanno avviato lavori di ristrutturazione per migliorare l'insonorizzazione del locale. Recentemente, Jacques ha inviato una comunicazione ai condomini, evidenziando problemi di sicurezza, come l’uscita di sicurezza spesso chiusa. Il locale è stato coinvolto in un incendio nella notte di Capodanno, suscitando attenzione sulle condizioni e le modifiche in corso.

Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del Le Constellation di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno, volevano ampliare ulteriormente il locale «per insonorizzarlo». Lo racconta oggi il proprietario di un appartamento che si trova nello stesso edificio di Crans, al quinto piano. «Poco prima di Natale avevo ricevuto un’ e-mail dall’amministrazione condominiale: i Moretti volevano ampliare Le Costellation “per insonorizzarlo”. Rimasi perplesso», rivela oggi Fabio Cappelletti in un’intervista al Corriere della Sera. Nessuno avrebbe potuto immaginare un risvolto tanto tragico, ma nella conversazione Cappelletti riferisce che di problemi, da quando i Moretti avevano rilevato quel locale, ce ne sono stati sempre.🔗 Leggi su Open.online

Le Constellation era una trappola mortale: "L'uscita di sicurezza era chiusa a chiave"Le Constellation rappresentava una trappola mortale, poiché l’uscita di sicurezza era chiusa a chiave.

La strage di Crans, Jacques Moretti ammette: «La porta di sicurezza era chiusa da dentro, i pannelli fonoassorbenti montati da me»Durante l'interrogatorio, Jacques Moretti, titolare del locale coinvolto nell'incidente di Crans, ha confermato che la porta di sicurezza era chiusa dall’interno e ha ammesso di aver forzato l’ingresso.

