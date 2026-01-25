Ivan Dimitrov | la mostra fantastica Giocattoli emozioni ricordi

Nell’ambito di Art City 2026, in occasione di Arte Fiera, la galleria Studio Santo Stefano presenta la mostra di Ivan Dimitrov presso la Casa dei Caprara, a Bologna. L’esposizione invita a riscoprire il senso di nostalgia e meraviglia attraverso giocattoli, ricordi e emozioni, offrendo uno sguardo intimo e riflessivo sull’immaginario dell’artista. Un’occasione per apprezzare una proposta artistica sobria e coinvolgente in un contesto storico e suggestivo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.