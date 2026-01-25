Iva Zanicchi afona in TV | Non sto bene ma me ne frego canterò in una tonalità al di sotto del rutto

Iva Zanicchi, ospite di Domenica In, ha deciso di esibirsi nonostante la voce affaticata. Affrontando con ironia un momento di disagio, ha affermato di non sentirsi bene, ma di voler comunque cantare, anche in una tonalità al di sotto del normale. La sua spontaneità e senso dell’umorismo sono stati apprezzati dal pubblico, dimostrando ancora una volta la sua naturale predisposizione a prendere le cose con leggerezza.

