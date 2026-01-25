Iva Zanicchi afona in TV | Non sto bene ma me ne frego canterò in una tonalità al di sotto del rutto
Iva Zanicchi, ospite di Domenica In, ha deciso di esibirsi nonostante la voce affaticata. Affrontando con ironia un momento di disagio, ha affermato di non sentirsi bene, ma di voler comunque cantare, anche in una tonalità al di sotto del normale. La sua spontaneità e senso dell’umorismo sono stati apprezzati dal pubblico, dimostrando ancora una volta la sua naturale predisposizione a prendere le cose con leggerezza.
Iva Zanicchi affronta con ironia anche i malanni di stagione. Ospite di Domenica In ha deciso di cantare nonostante fosse afona.🔗 Leggi su Fanpage.it
Iva Zanicchi, la pastiglia magica a Domenica In: Ora posso cantare(Adnkronos) - Iva Zanicchi salvata da una pastiglia 'magica'. La cantante è stata ospite oggi, domenica 25 gennaio, a Domenica In dove ha ripercorso le sue 11 partecipazioni al Festival di Sanremo, di ... msn.com
